Fumée blanche pour Ameen Al-Dhakil

Le défenseur de STVV, ancien joueur du Standard, Ameen Al-Dakhil va passer un cap dans sa carrière. Le jeune joueur (20 ans) quitte en effet le Limbourg pour s'engager avec l'équipe de Vincent Kompany, Burnley.

Il s'est envolé ce jeudi vers son nouveau pays d'adoption afin de passer sa visite médicale dans le club de Championship. Il devrait y signer un contrat de 2,5 ans, c'est à dire jusqu'en 2025.

Ameen #AlDakhil's deal to #BurnleyFC getting closer ! The Belgian U21 central defender just left this morning #STVV and will have a medical soon with the team of Vincent #Kompany ! Agreement found between the clubs. More details will follow... #twitterclarets pic.twitter.com/wYn1cLo3wd