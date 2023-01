Scott Parker revient sur la blessure de Jutgla et parle de Yaremchuk : " Je suis impressionné ".

Scott Parker a vu Ferran Jutgla sortir à l'entraînement, blessé au genou. Cela ne semble pas être trop grave, a annoncé Scott Parker. Cependant, contre Anderlecht, il devra débuter avec Roman Yaremchuk en position d'attaquant.

"Au début, nous avons eu peur que ce soit une blessure très grave", a déclaré Parker. "Mais le scanner a été très positif et Ferran lui-même se sent également bien à ce sujet. Nous allons évaluer sa blessure au jour le jour."

Cependant, l'Espagnol ne sera pas sur le terrain ce dimanche pour le Topper. "Ce n'est pas un problème car je crois en Yaremchuk. Il a subi beaucoup de pression à cause de cette indemnité de transfert. Je le comprends. Les attaquants portent le poids de l'équipe car ils doivent mettre le ballon au fond des filets. Il travaille dur et veut s'améliorer."

"Je suis impatient de travailler avec lui et il peut jouer un grand rôle ici. Parfois, on juge un joueur sans connaître tous les faits. Il y a eu beaucoup d'obstacles, mais le plus important est de voir comment il les affronte."

L'Ukrainien aura donc une belle occasion de se montrer en étant titulaire.