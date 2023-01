Chelsea, un recrutement à 350M€ et... une 10e place de Premier League

Les Blues recrutent abondamment depuis l'arrivée de l'homme d'affaires Todd Boehly.

Au mois de mai dernier, l'homme d'affaire américain Todd Boehly et son consortium d'investissements rachetaient officiellement Chelsea. Depuis, c'est près de 350M€ que les Blues ont dépensé sur le marché des transferts. L'arrivée phare est celle de Wesley Fofana, qui a débarqué cet été contre 80M€. Les Londoniens avaient décidé de frapper très fort, en enregistrant les arrivées de Marc Cucurella en provenance de Brighton (65M€) et de Raheem Sterling depuis Manchester City (56M€). Les Blues avaient également recruté Kalidou Koulibaly (38M€), Carney Chukwuemeka (18M€), Pierre-Emerick Aubameyang (12M€) et Gabriel Slonina (9M€). Denis Zakaria était par ailleurs arrivé en prêt (3M€).

Cet hiver, les Blues ont remis le couvert en signant Benoit Badiashile (38M€), Andrey Santos (12M€), David Datro Fofana (12M€) et en se faisant prêter Joao Félix. Au total, c'est près de 350M€ qui ont été dépensés sur le marché des transferts depuis l'arrivée de Todd Boehly, il y a moins de douze mois. Tout ça pour quoi ? Hier, les hommes de Graham Potter ont été défaits sur la pelouse de Fulham (2-1) et pointent à la 10e place du classement. En FA Cup, les pensionnaires de Stamford Bridge ont été balayés par Manchester City (4-0), tout comme en Coupe de la Ligue quelques semaines plus tôt (2-0).

Il n'y a qu'en Ligue des Champions où Chelsea, premier de son groupe, a assuré. Les Blues affronteront le Borussia Dortmund en 1/8es de finale dans un affrontement qui pourrait déjà être décisif pour la suivie de Graham Potter.