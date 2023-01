De la pluie et de l'engagement, mais pas de vainqueur lors du derby liégeois

Derby liégeois au programme ce samedi après-midi (16h) lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League.

Lanterne rouge au classement, le RFC Seraing devait absolument prendre des points mais aussi mettre fin à une très vilaine série. Les Métallos ne se sont plus imposés à domicile depuis le 26 janvier 2022 (succès contre le Beerschot 2-0)... Au surplus, ils n'ont jamais battu les Rouches au Pairay. Néanmoins, ils restaient sur deux victoires face aux voisins liégeois, c'était à Sclessin. Jean-Sébastien Legros devait toujours se passer des services de Galjé, Kilota, Ba et Mouandilmadji. Poaty effectuait son retour dans le onze sérésien.

Le Standard, 6ème actuel, n'avait plus gagné depuis quatre rencontres. Les troupes de Ronny Deila avaient à coeur de renouer avec la victoire. Le T1 des Rouches devait se passer des services de Ngoy, Dewaele et Emond. Par rapport au match contre le STVV, Deila avait effectué deux changements dans son onze. Canak et Fossey étaient alignés d'entrée de jeu. Melegoni et Davida débutaient sur le banc.

Alors que le Standard avait pris en main la rencontre, c'est pourtant Seraing qui ouvrait le score sur corner via une reprise de la tête de Lepoint déviée par Balikwisha dans ses filets (17e), 1-0. Les Rouches réagissaient d'abord avec un tir dévissé d'Alzate (19e) et un tir de Dönnum contré par la défense sérésienne (21e).

© photonews

Peu de temps avant la pause, le Standard pensait revenir égaliser mais le but de Perica était annulé pour cause de hors jeu après vérification du VAR (40e). Mais c'était sans compter sur Dönnum qui permettait aux siens de recoller au score. Le Norvégien décochait une frappe déviée par Opare qui trompait Martin (41e),1-1.

© photonews

En début de seconde période, Canak héritait du ballon dans la surface et tentait sa chance, mais sa frappe était contrée par Poaty (47e). Quelques minutes plus tard, les visiteurs effectuaient une belle combinaison ponctuée par Dönnum, mais le Norvégien voyait son tir être contré au dernier moment par Tshibuabua sans quoi c'était but (55e). Seraing avait ensuite de grosses opportunités. Juste avant l'heure de jeu, Sissoko manquait une occasion en or. Servi royalement par Bernier, le médian ne parvenait pas à tromper Bodart lors de son face à face (59e). Lepoint pensait délivrer le Pairay mais son but de la tête était annulé (66e). Le capitaine des locaux tentait la reprise de volée par la suite, mais ça passait à côté (72e). En fin de rencontre, Bokadi avait le ballon de la victoire, mais l'international congolais ne parvenait pas à cadrer sa déviation sur corner (85e). Idem pour Laifis qui se retrouvait tout seul et plaçait sa reprise de la tête à côté (90e). Dans les ultimes instants de la partie, les Rouches obtenaient une très belle contre-attaque, mais Martin sortait bien devant Ohio lancé à toute vitesse (90e+7). Le score ne bougeait plus (1-1).

© photonews

Pas de vainqueur lors de ce derby liégeois pluvieux et engagé. Seraing n'a pas mis fin à cette vilaine série et court toujours après sa première victoire à domicile depuis le 26 janvier 2022 (succès 2-0 contre le Beerschot). De son côté, le Standard ne renoue pas avec la victoire. Les Métallos occupent toujours la dernière place avec 15 points, le Standard reste 6 avec 31 unités.

RFC Seraing : Martin, Opare (Sylla 90e+6), Tshibuabua, Mbow, Poaty, Lepoint, Lahssaini (Sissoko 46e), Mvoué (Cachbach 83e), Bernier, Mansoni, Vagner (Ifoni 90e+2)

Standard de Liège : Bodart, Fossey, Dussenne, Bokadi, Laifis, Dönnum (Laursen 60e), Alzate, Balikwisha (Cimirot 85e), Canak, Zinckernagel, Perica (Ohio 60e)

Arbitre : Bram Van Driessche

Avertissement : Poaty (33e), Mbow (69e), Mansoni (79e), Lepoint (82e) et Martin (90e+3) ; Alzate (31e)

But : Balikwisha (CSC 17e) ; Dönnum (41e)