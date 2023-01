🎥 Seraing aurait pu être réduit à dix : "J'ai l'impression qu'ils voulaient tuer Canak aujourd'hui"

Le joueur âgé de 17 ans a été l'auteur d'une grosse performance lors du partage du Standard de Liège aux RFC Seraing (1-1) lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League.

En fin de rencontre, Christophe Lepoint a vu jaune après un vilain tacle sur Cihan Canak. "C'est d'office un carton rouge. Il a stoppé l'attaque et commet une grosse faute sur Canak. Je n'ai pas revu l'action, mais c'est rouge", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

🫣 | Christophe Lepoint a reçu un carton jaune pour cette intervention. 🟨 #SERSTA pic.twitter.com/UVq9Z8AdM5 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 14, 2023

© photonews

Un point de vue partagé également par deux joueurs des Rouches. "C'est rouge sans hésitation. Il ne joue pas le ballon, il n'en avait pas l'intention. J'ai l'impression que Seraing voulait tuer Canak aujourd'hui. Il était très bon cet après-midi. Les arbitres sont spéciaux en Belgique, je n'avais jamais vu cela auparavant. Parfois, ils utilisent le VAR et parfois non. Un jour, c'est jaune et le lendemain, c'est rouge. Il faut s'adapter", a souligné Noah Ohio.

Même son de cloche du côté de Marlon Fossey. "Je n'ai pas vu clairement l'action pour être honnête. Mais après avoir vu la jambe de Canak, je peux dire que cela aurait dû être rouge", a précisé le back droit.