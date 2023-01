Christophe Lepoint satisfait : "On n'a pas perdu, c'est le principal"

Ce samedi, le RFC Seraing et le Standard se sont quittés dos à dos (1-1) lors du derby liégeois. Un partage qui ne fait l'affaire de personne puisque les deux équipes voulaient absolument prendre les trois points et renouer avec la victoire.

Seraing voulait mettre fin à sa vilaine série de matchs sans victoire à domicile (26 janvier 2022), mais n'y est pas parvenu. "On voulait prendre les trois points. Mais bon, avant on perdait ce genre de match. On a fait preuve de caractère puis on n'a pas perdu, c'est le principal", a confié Christophe Lepoint au micro de la RTBF à l'issue de la rencontre. "Les conditions climatiques ont joué un rôle important ce samedi. Si le Standard m'a déçu ? Non, c'est une bonne équipe qui a eu des occasions pour s'imposer même si ce n'est pas le Standard d'antan. Les temps sont durs pour plusieurs clubs de D1A. Mais le Standard redeviendra ce qu'il était", a expliqué le capitaine sérésien.

Les Métallos occupent toujours la dernière place du classement avec 14 points au compteur. "On affiche pour l'instant un joli 4 sur 6. Dans quatre jours, on joue contre Courtrai, un concurrent direct. C'est là qu'on doit prendre des points. On a fait les calculs durant la trêve internationale, on doit quasiment gagner un match sur deux. Si on gagne chez les Kerels, on affichera un 7 sur 9", a souligné le milieu de terrain.