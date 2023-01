Jean-Sébastien Legros après Seraing-Standard : "On a assisté à un vrai derby"

Le RFC Seraing a partagé l'enjeu contre le Standard (1-1) lors du derby liégeois ce samedi lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League.

Seraing avait ouvert le score via une reprise de la tête de Lepoint déviée par Balikwisha. Le Standard réagissait et Dönnum, bien servi par Fossey, décochait un tir dévié par Opare. Les deux équipes obtenaient par la suite de grosses occasions, mais ne parvenaient pas à les concrétiser.

Les Métallos ne sont toujours pas arrivés à s'imposer à domicile cette saison. Une vilaine série qui date du 26 janvier 2022 (victoire 2-0 contre le Beerschot). "On a assisté à un vrai derby dans des conditions très compliquées. Mais cela n'a pas empêché les deux équipes de se donner à 100% et de faire preuve de combativité. Le Standard a eu des occasions pour s'imposer, mais nous aussi au final. Je prends ce point avec plaisir, car on a disputé une belle partie et on a joué avec nos armes, et elles ne sont pas les mêmes que les autres équipes. On doit continuer à exister dans ce championnat", a confié Jean-Sébastien Legros en conférence de presse.

Le T1 sérésien a ensuite évoqué la phase litigieuse en seconde période où l'arbitre aurait pu siffler penalty après un contact entre Zinckernagel et Mbow dans la surface avant le but de Lepoint annulé pour cause de hors-jeu. "Je suis vraiment étonné que cette phase ne soit pas analysée. C'est ainsi, c'est notre quotidien."