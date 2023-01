Cihan Canak, homme du match : "Sa meilleure prestation cette saison"

Aucun vainqueur lors du derby liégeois ce samedi lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League entre Seraing et le Standard (1-1).

Le Standard de Liège avait à cœur de prendre sa revanche face aux voisins du RFC Seraing, mais les Rouches n’ont pas réussi à faire la différence dans le rectangle adverse malgré plusieurs belles opportunités. Certes, le matricule 16 n'a pas encore enregistré la moindre victoire en 2023, mais le terrain était abominable au Pairay. "C’était un match difficile, dans des conditions très compliquées, mais mes joueurs ont tout donné", a confié Ronny Deila à l'issue de la rencontre.

"Nous avons plus ou moins contrôlé les débats sur le plan défensif. Après l'égalisation nous avons eu la possession. Nous avons péché lors de la dernière passe et du dernier geste devant le but, mais je reste positif car j’apprécie ce que je vois sur le terrain. Je pense que nous méritions plus que ces trois points en trois matchs, mais la manière me rassure", a souligné le technicien norvégien.

Mais un Rouche a impressionné tous les observateurs lors du derby liégeois. "Pour moi, c’est la meilleure prestation de Cihan Canak cette saison. Un terrain compliqué pour lui ce samedi ? Non, je ne pense pas. Le terrain était parfait pour lui car c’est justement compliqué de défendre face à lui sur une pelouse pareille. Ce sont les joueurs lourds qui sont pénalisés sur une pelouse gorgée d'eau. Je suis très heureux de sa prestation. Il était encore meilleur que lors de la victoire contre l'Antwerp. Il a démontré ses qualités et il est sur la bonne voie. Pour la première fois je n’ai pas dû le sortir du terrain", a conclu Deila.