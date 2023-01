Alex se confesse : "Le pire regret ? D'avoir quitté le PSG"

L'ancien défenseur central ne s'est jamais vraiment remis de son départ du PSG.

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Alex est notamment revenu sur son départ du Paris Saint-Germain en 2014. "Le pire regret ? D'avoir quitté le PSG, avoue-t-il. Je n'aurais pas dû. J'avais le respect de Laurent Blanc, il voulait me garder, et c'était le plus important. Même si le PSG allait recruter David Luiz, j'aurais eu du temps de jeu. J'étais en fin de contrat et le club ne me proposait qu'un an. J'en voulais deux. J'ai donc signé à l'AC Milan, mais j'ai souffert là-bas. L'équipe n'était pas bonne et j'ai regretté d'être parti car il y avait tout pour être heureux au PSG."

Après deux saisons en Italie, l'ancien défenseur central a pris sa retraite en raison d'une blessure au genou droit qui l'empêchait de poursuivre sa carrière.

