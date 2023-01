Une autre équipe anglaise va coiffer Everton au poteau pour l'ancien Brugeois Danjuma !

Arnaut Danjuma (25 ans / Villarreal) a vu son nom circuler du côté de plusieurs équipes de différents championnats lors de cette fenêtre des transferts : le Stade Rennais, le PSV, Bournemouth,...

Tout semblait acté pour que l'ancien joueur du Club de Bruges rejoigne Everton. Sky Sports anonçait en effet un accord de principe avec les Toffees, qui devaient acceuillir Danjuma dans le cadre d'un prêt avec option d'achat.

Mais le Néerlandais aurait changé d'avis à la dernière minute. Selon Fabrizio Romano, Tottenham serait entré incognito dans la danse et aurait réussi à attirer Danjuma - également dans le cadre d'un prêt - et à lui faire manger sa parole alors qu'à Everton, tout était déjà prévu pour l'officialisation !

Danjuma to Tottenham, here we go! Deal agreed — hijack completed after player did medical tests and media as new Everton signing last weekend 🚨⚪️ #THFC



Loan deal agreed with Villarreal — he’s on his way for medical with Spurs.



Boarding completed - ✈️ London@TurkishAirlines pic.twitter.com/83i0zWaBEO