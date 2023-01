Allemagne-Belgique à Cologne en mars prochain, c'est officiel !

Sacrée affiche qui attend nos Diables Rouges le 28 mars prochain.

Quelques jours après Suède-Belgique, qui se tient le 24 mars prochain à Stockholm et verra les Diables Rouges lancer leur campagne qualificative pour l'Euro 2024, la Belgique se rendra chez nos voisins allemands. Comme annoncé plus tôt cette semaine, l'Allemagne recevra les Diables à Cologne le 28 mars. La DFB (fédération allemande de football) a confirmé la nouvelle ce vendredi. L'Allemagne, qualifiée automatiquement pour l'Euro 2024 en tant que pays organisateur, affrontera donc le Pérou (25 mars) et la Belgique en amical lors de cette fenêtre internationale.

Hans-Dieter Flick, sélectionneur de la Mannschaft, s'est exprimé à ce sujet : "Avec ces deux adversaires, nous entamerons la préparation de l'Euro à domicile. "Nous voulons former une équipe qui joue un football attractif et de qualité avec passion, enthousiasme et fierté pour l'Allemagne", déclare-t-il. Flick promet des décisions "courageuses et surprenantes" pour ces premières rencontres depuis la Coupe du Monde 2022, lors de laquelle l'Allemagne - comme la Belgique - avait pris la porte dès les poules.

Côté belge, ce sera le second match du nouveau sélectionneur. Ironie du sort, le prédécesseur de Hansi Flick, Joachim Löw, était cité comme l'un des candidats privilégiés pour reprendre les Diables Rouges, une rumeur niée par son manager.