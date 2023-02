Officiel : Nottingham Forest présente sa... 30e recrue de la saison

Alors que le mercato hivernal vient de se terminer, Nottingham Forest gardait une petite surprise dans son chapeau. Le club promu en Premier League cette saison vient d'officialiser sa... 30e recrue de l'exercice 2022-2023, en la personne d'André Ayew.

Alors qu'il appartenait au club qatari d'Al Sadd, le Ghanéen a cassé son contrat dans les dernières heures du mercato pour s'offrir un ultime challenge en Premier League. Le capitaine de la sélection ghanéenne a signé jusqu'à la fin de la saison.

Nottingham Forest is delighted to welcome Ghana captain André Ayew to The City Ground! 😍#WelcomeAndré 🇬🇭