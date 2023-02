🎥 Kolo-Muani revient sur son raté en finale du Mondial : "Ca me reste en travers de la gorge"

L'international français aurait pu changer l'issue de la rencontre face à l'Argentine.

La finale de la Coupe du monde au Qatar restera probablement l'un des matchs les plus fous de l'histoire du football. Si l'Argentine l'a emporté au bout du suspense après une séance de tirs au but, le match aurait pu prendre une autre tournure alors que le score était de 3-3.

En effet, dans les derniers instants de la rencontre, Randal Kolo-Muani avait l'occasion de faire basculer l'issue de ce match. En face-à-face avec Emiliano Martinez, le Français a manqué une chance de mettre le but victorieux. Le gardien argentin a sorti un arrêt magistral pour envoyer ce match aux tirs au but.

Dans une interview accordée à BeIn Sports, l'international français revient sur ce moment qui n'est toujours pas digéré : "Je la regarde encore parfois, cette opportunité… Je connais toute cette phase par cœur, jusque dans les moindres détails. J'avais des options et je n'ai pas vu Kylian sur la gauche jusqu'à ce que je regarde à nouveau les images mais il est trop tard désormais. Ca me reste en travers de la gorge et ce, pour le reste de ma vie."