Raphaël Varane justifie sa retraite internationale : "J'ai l'impression que le joueur est en train de bouffer l'homme"

Près de dix années après ses débuts en équipe de France, le défenseur central (93 sélections et 5 buts) a décidé de prendre sa retraite internationale.

Raphaël Varane a justifié son choix de prendre sa retraite internationale. "J'ai tout donné, physiquement et psychologiquement. Mais le très haut niveau, c'est une machine à laver, on joue tout le temps, on ne s'arrête jamais. On a des calendriers surchargés, on joue non stop. En ce moment, j'ai l'impression un peu d'étouffer et que le joueur est en train de bouffer l'homme", a expliqué le défenseur central de Manchester United pour Canal+