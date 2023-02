Axel Witsel bientôt prolongé à Madrid

Le Diable Rouge devrait être prolongé automatiquement pour une saison supplémentaire avec l'Atletico Madrid.

C'est le quotidien Marca qui dévoile l'information ce dimanche, le contrat d'Axel Witsel est sur le point d'être prolongé, automatiquement, pour une saison supplémentaire. En quittant Dortmund pour Madrid l'été dernier, le Diable Rouge avait signé pour une saison et une option pour une saison supplémentaire.

Et l'option sera automatiquement levée s'il dispute au moins 25 rencontres et qu'il obtient un total de 50% de temps de jeu sur l'ensemble de la saison. Si Axel Witsel participe encore à deux matchs et dispute au moins 45 minutes, il sera assuré de faire partie de l'effectif des Colchoneros la saison prochaine.