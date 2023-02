Youth League : Genk élimine la Juventus !

Belle performance des Limbourgeois.

Genk affrontait la Juventus en seizième de finale de la Youth League. Le club du Limbourg a finalement pris la mesure d'une équipe de la Juventus composée de neuf joueurs.

Dans le temps règlementaire, la Juventus a récolté deux cartons rouges dans un match avec de nombreux cartons. Dellavalle a pris un rouge direct après 50 minutes et 13 minutes plus tard, Boende a pris son deuxième carton jaune.

Pourtant, les U19 du KRC Genk n'ont pas pu prendre l'avantage durant les quatre-vingt-dix minutes. Les tirs au but ont dû être effectués et c'est là que les Limbourgeois ont validé leur victoire. Van De Perre a manqué le premier pour le compte de Genk, mais grâce à des ratés d'Anghele et de Yildiz, la victoire revenait quand même aux jeunes joueurs de Pocognoli.