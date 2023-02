Vincent Kompany revient sur l'actualité à Manchester City : "Je connais l'industrie du football depuis longtemps maintenant..."

Manchester City risque, suite à 117 infractions aux règles du fair-play financier, la relégation ainsi que le retrait de plusieurs de ses titres, notamment en Premier League. Une situation qui avait fait bondir l'ancien capitaine des Citizens, Vincent Kompany, qui avait dénoncé la grande hypocrisie règnant dans le milieu du football. "Sans aucun doute, il y a beaucoup de droiture dans le monde pour venir vous dire ce que vous avez fait de mal, et puis si tout le monde se regarde, je pense que l'industrie du football en général n'est pas une industrie qui peut se permettre de montrer du doigt trop souvent", s'était exprimé Kompany.

Ce jeudi en conférence de presse, le coach de Burnley a été invité à revenir sur ces propos. "J'avais donné une réponse très brève, qui je pense allait mettre la question de côté. Mais comme je l'ai dit, j'ai une liste dingue à gérer ici (à Burnley), avec des matchs tous les trois jours. Je n'ai pas beaucoup à m'étaler sur le sujet", commence-t-il.

"J'ai dit une chose à laquelle je crois vraiment : je ne me sens pas vraiment à l'aise quand le monde du football commence à pointer quelque chose du doigt. Je suis pour le juste, pas pour le mauvais. Mais je connais cette industrie depuis trop longtemps, maintenant. C'est parfois un peu malaisant de voir certains commentaires venant de certaines personnes de cette industrie."

👀 "I get uncomfortable when the world of football points fingers too much!"



🤷‍♂️ "I'm all for the right and wrong, but I've seen this industry for too long."



Vincent Kompany responds to Manchester City's FFP Trouble. pic.twitter.com/6dNcimCJaV