Bundesliga : Wolfsburg et ses Diables doivent se contenter d'un nul face à Schalke

Le partage de ce vendredi soir ne fait pas les affaires de Schalke qui lutte pour le maintien.

Wolfsburg et ses Diables Rouges se rendaient à Schalke 04 ce vendredi soir dans le cadre de la 20e journée de Bundesliga. L'objectif était simple pour les Loups : se rapprocher un peu plus du top 6 qualificatif pour l'Europe alors que pour Schalke, on est toujours dans la course au maintien. Le match s'est soldé par un partage blanc qui ne fait surtout pas les affaires du club de la Rhur.

A peine dix minutes après le coup d'envoi, Wolfsburg pouvait prendre l'avantage sur penalty mais Arnold manquait sa chance. Il fallait attendre la 50e pour voir Schalke prendre les commandes... temporairement. Le but de Kral a été annulé par le VAR pour hors-jeu.

Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw étaient titulaires côté Wolfsburg. Le défenseur belge a été remplacé à la 53e minute de jeu par Lacroix. A noter que Nmecha, l'ancien d'Anderlecht, est monté au jeu à la 53e minute également.