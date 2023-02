🎥 Timothy Castagne proche de marquer l'auto-but de la saison

30 minutes de jeu et le marquoir affichait déjà 2-1 pour Leicester City face à Tottenham. Cependant, il s'en est fallu de peu pour que les Spurs ne remettent les compteurs à égalité grâce à... Timothy Castagne !

Le Diable Rouge a voulu jouer un ballon de façon tranquille en défense mais a complètement feinté son gardien. En retouchant le ballon, Castagne l'a envoyé en direction des cages.

Heureusement pour lui, la balle a finalement terminé sa course à côté du but.

Castagne almost slots in an EQUALISER for Tottenham. What the FUCK was this pic.twitter.com/RzE51uKCzh