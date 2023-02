🎥 Vincent Kompany et Burnley savourent : "Vraiment heureux d'avoir pu offrir cela aux supporters"

Les Clarets ne baissent pas leur rythme élevé vers le titre en Championship.

Burnley s'est imposé 3-0 face à Preston North End, dans le derby du Lancashire.

Vincent Kompany et ses troupes confirment leur excellente forme et place de leader avec cette nette victoire, et poursuivent leur course en tête vers la Premier League.

Le triplé de Nathan Tella a prolongé la série de victoires de Burnley à 10 en Championship, égalant ainsi le record de victoires consécutives du championnat : "Tout le monde a bien joué. Je ne peux pas pointer du doigt trop de choses que nous avons mal faites aujourd'hui. C'était une performance très complète et un très bon résultat devant nos fans dans un derby", a expliqué l'entraîneur de Burnley sur le site du club.

"C'était un grand match, une vraie victoire dans un derby et je suis satisfait de la façon dont l'équipe a joué. L'atmosphère, la performance, les buts étaient au rendez-vous donc nous sommes vraiment heureux d'avoir pu offrir ce résultat aux supporters aujourd'hui. Mais il faut vite passer à autre chose, se concentrer sur le prochain match. Je regarde vers l'avant", poursuit le Belge.