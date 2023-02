Double record pour Vincent Kompany avec Burnley

Double série et double record pour Vincent Kompany à la tête des Clarets.

VIncent Kompany n'a pas seulement engrangé trois points précieux, samedi après-midi, avec Burnley. Il a aussi écrit l'histoire de son club et celle de la Championship.

Les Clarets ont en effet remporté leur dixième victoire consécutive en championnat, ils égalent les meilleures séries établies depuis la création de la Championship: seuls Reading (2005-2006) et Aston Villa (2018-2019) avaient réussi à enchaîner autant de victoires. Le record absolu pour une équipe de D2 anglaise est fixé à 14 victoires consécutives, il avait été établi par Manchester United en 1905 et il a ensuite été égalé par Bristol et Preston.

Mais les Clarets ont aussi égalé un autre record samedi après-midi, en trouvant l'ouverture dans un 27e match de championnat consécutif. Une performance que Burnley n'a réalisée qu'une seule fois dans son histoire, c'était il y a 96 ans déjà.