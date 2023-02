La Juve se fait peur, mais s'impose contre la Fiorentina

Un but validé, deux buts annulés: c'était chaud et indécis entre la Juve et la Viola.

La Juventus engrange. Après le large succès de mardi soir contre la Salernitana, c'est à domicile et contre la Fiorentina que la Vieille Dame s'est imposée dimanche soir. Une victoire acquise grâce à un but inscrit par Adrien Rabiot à la demi-heure de jeu (1-0). Mais le match a aussi été marqué par deux buts annulés par le VAR pour des positions de hors-jeu. Celui de Dusan Vlahovic d'abord, qui pensait avoir fait le break à la 59e. Et celui de Gaetano Castrovilli, qui pensait avoir égalisé à la 89e.