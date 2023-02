Christophe Galtier: "Si Kylian est sur la feuille match, il jouera"

Kylian Mbappé sera-t-il sur le terrain pour le choc entre le PSG et le Bayern mardi soir? Le coach du PSG affirme qu'il ne le sait pas encore.

C'est le sujet qui brûle les lèvres de tous les suiveurs du PSG et du Bayern depuis un peu plus de 24 heures: Kylian Mbappé, pourtant annoncé forfait depuis plusieurs semaines, a repris l'entraînement et il figure dans la sélection parisienne pour le huitième de finale aller de mardi soir.

Mais va-t-il jouer mardi soir? Christophe Galtier a donné des éléments de réponse en conférence de presse, ce lundi. "Je ne sais pas encore s'il sera sur la feuille de match. On fera le point avec Kylian et le staff médical mardi matin. Mais s'il est sur la feuille de match, il jouera. Il ne fera pas juste acte de présence sur le banc."