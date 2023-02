Alexis Saelemaekers : "Anderlecht redeviendra le plus grand club de Belgique"

L'ailier de l'AC Milan croit dur comme fer au retour au premier plan de son club de cœur.

Bien que la situation s'arrange progressivement au fil des semaines - le club sort d'un joli 10 sur 12 - , Anderlecht connait une crise sportive majeure, sur et en dehors de terrains. Les Mauves n'ont sans doute plus rien à espérer cette saison en haut de classement et devront se rabattre sur l'ambition d'accrocher le top 8.

Selon Alexis Saelemaekers, formé dès son plus jeune âge au RSC Anderlecht avant de voler de ses propres ailes du côté de l'AC Milan, le club bruxellois reviendra assurément sur le devant de la scène. "Un si grand club ne disparaît jamais", a déclaré Saelemaekers au Nieuwsblad. "Même si les choses ont été difficiles. Je suis convaincu qu'Anderlecht reviendra comme le plus grand club de Belgique."

Le jeune joueur de 23 ans porte également un certain regard sur le départ de Vincent Kompany, qu'il a connu lors de son retour au club en 2019. "Il a fait un travail formidable, mais n'a pas eu la chance d'avoir les bonnes personnes autour de lui. Il n'avait peut-être pas les bons joueurs...La volonté d'inverser le cours des choses était là", a estimé Saelemaekers.