Triste nouvelle concernant Christian Atsu

Le pire était à craindre et il est malheureusement arrivé : Christian Atsu a été retrouvé mort suite aux tremblements de terre survenus en Turquie et en Syrie.

Son corps sans vie a été retrouvé et la nouvelle a été confirmée par son agent, Murat Uzunmehmet.

Le Ghanéen jouait pour l'équipe d'Hatayspor depuis 2022.

Christian Atsu's Turkish agent,Murat Uzunmehmet:



"We found Atsu. He lost his life. Sorry for your loss." pic.twitter.com/dMQxpHSY96