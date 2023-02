Sean Dyche en a marre des blessures de l'un de ses joueurs : "Nous allons même devoir savoir quelle voiture il conduit"

Le tout nouveau coach d'Everton et d'Amadou Onana veut aider l'un de ses joueurs qui accumule les blessures.

Everton a une nouvelle fois dû se passer de son attaquant Dominic Calvert-Lewin contre Leeds United (victoire 1-0) samedi, au grand dam de son manager Sean Dyche. L'entraîneur britannique ne comprend rien à la série de blessures de son attaquant et fait donc mener des enquêtes sur les causes possibles dans la vie privée du joueur.

Dyche a pris un excellent départ dans sa tentative de sauver Everton de la relégation. Arsenal fait partie des victimes des Toffees et Leeds a également été battu samedi...mais sans Calvert-Lewin. L'attaquant de 25 ans a manqué pas moins de 30 matches au cours des deux dernières saisons en raison de divers problèmes physiques.

"Il est temps de procéder à un examen approfondi", a déclaré Dyche lors de la conférence de presse qui a suivi. "J'ai besoin de découvrir quelque chose sur son passé physiologique. Je dois découvrir ce que son corps peut et ne peut pas supporter. Nous sommes en pourparlers avec lui, les médecins et les scientifiques du sport."

Dyche prévoit de vraiment tout faire pour trouver la cause. "Nous étudions les statistiques, les programmes d'entraînement, son alimentation et son mode de vie. Donc aussi quel type de voiture il conduit, quel type de matelas il utilise et combien de temps il dort."