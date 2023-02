📷 Après Vinicius et Umtiti, un joueur de Tottenham également victime de racisme

Le constant est triste et alarmant : de plus en plus de joueurs de football sont victimes de racisme que ce soit sur ou en dehors des terrains.

Après Vinicus Junior ou encore Samuel Umtiti, c'est Heung-Min Son qui en a malheureusement fait les frais ce week-end. L'international sud-coréen a été victime d'insultes racistes sur internet lors de la victoire de Tottenham.

Les Spurs ont d'ailleurs réagi dans la foulée : "Nous avons été informés de l’abus raciste en ligne tout à fait répréhensible dirigé contre Heung-Min Son pendant le match d'aujourd'hui".

Le club de Londres demande à ce que des mesures soient prises pour lutter contre ce genre de comportement.

We have been made aware of the utterly reprehensible online racist abuse directed at Heung-Min Son during today’s match, which has been reported by the Club. We stand with Sonny and once again call on the social media companies and authorities to take action. pic.twitter.com/afKtG6YNt3