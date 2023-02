Liverpool en vente ? Le propriétaire des Reds monte au créneau

Liverpool serait-il à son tour concerné par un rachat ?

Newcastle, Chelsea, Manchester United ayant reçu une offre mirobolante du Qatar...et maintenant Liverpool ? Le club de la Mersey est dernièrement lié à des rumeurs de rachat, d'autant plus que le board des Reds avait annoncé il y a quelques mois être "à la recherche de nouveaux actionnaires".

Dans une interview accordée au Boston Sports Journal, le propriétaire de Liverpool, John Henry, a tenu à clarifier et nuancer la situation actuelle. "Serons-nous en Angleterre pour toujours ? Non. Est-ce que nous vendons Liverpool ? Non", a déclaré le propriétaire de Fenway Sports Group, qui détient le club.

"Parlons-nous de Liverpool avec des investisseurs ? Oui. Est-ce que quelque chose va se passer dans ce sens ? Je pense que oui, mais ce ne sera pas une vente", a-t-il précisé.