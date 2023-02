Officiel : un nouveau coach débarque en Premier League

Leeds United a annoncé ce mardi la nomination de Javi Gracia en tant que nouvel entraîneur. L'Espagnol de 52 ans a signé un contrat "flexible" chez les pensionnaires d'Elland Road.

Gracia était auparavant passé par notamment Al Sadd, Valence, Watford, le Rubin Kazan, Malaga ou Osasuna. Il remplace ainsi Jesse Marsch, limogé le 6 février dernier suite à de mauvais résultats.

Arne Slot (Feyenoord) mais aussi l'ancien de Bruges, Alfred Schreuder, avaient été cités à la tête des Peacocks.

La situation est critique à Leeds, actuel 19e de Premier League.

📰 #LUFC is delighted to announce the club have agreed terms with Javi Gracia to become head coach, subject to obtaining a work permit