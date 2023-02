La grosse confidence de Thierry Henry sur l'avenir de Romelu Lukaku !

Le Diable Rouge s'est enfin montré décisif avec l'Inter, lui qui a vécu de très difficiles derniers mois.

Consultant pour la chaîne CBS, Thierry Henry a eu une pensée pour Romelu Lukaku après son but décisif face à Porto. "Je suis tellement content pour lui. Il semble plus affuté, plus mince. Il en veut. Je pense qu'il était déçu de ne pas démarrer (la rencontre). La seule réponse, c'est sur le terrain", a commencé Henry.

Blessé durant la majorité de la première partie de saison, Lukaku avait travaillé dur pour revenir à la Coupe du monde avec la Belgique. Malheureusement, tout le monde se rappelle encore de ses grosses occasions loupées face à la Croatie dans un match d'une importance capitale. "Nous devions nous qualifier. Il était monté pour faire la différence. Louper une occasion, c'est déjà dur. Mais en louper trois...alors que vous êtes connu pour marquer des buts", a confié l'ancien adjoint des Diables, qui avait soutenu son attaquant au coup de sifflet final de cette douloureuse rencontre. "C'est comme s'il voulait s'enfoncer dans le sol. La seule chose que j'ai ressentie pour lui, c'est de l'empathie. Je lui ai fait un câlin et je lui ai juste dit qu'il devait faire à cela."

🗣 "He looked like he wanted the ground to swallow him..."



Thierry Henry admits all he wanted to do was hug Romelu Lukaku after his World Cup misses against Croatia. 🤗 pic.twitter.com/63VgcKobhF February 22, 2023

Henry a également lâché une information très importante sur l'avenir de Lukaku, prêté à l'Inter par un Chelsea où il n'a jamais réussi. "Nous avions eu une discussion quand il était parti à Chelsea. Je lui avait dit que cela serait compliqué. Je ne pense pas qu'il veut retourner là-bas. Je pense qu'il veut rester à l'Inter. Cela pourrait poser problème si Chelsea veut le récupérer (cet été)."