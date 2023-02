LaLiga : le Real Madrid perd des points précieux dans le derby de Madrid et peut laisser filer le Barça !

Le derby de Madrid a frustré le Real, pourtant en supériorité numérique pendant la dernière demi-heure. Le Barça peut en profiter !

Le Real Madrid va-t-il laisser filer le FC Barcelone pour de bon ce week-end ? Les Merengue jouaient gros face à l'Atlético Madrid dans le derby de la capitale ce samedi. Yannick Carrasco était titulaire et allumait même la première mèche pour les Colchoneros après quelques minutes ; le Diable Rouge était d'ailleurs de nouveau le seul joueur de son équipe à alerter Thibaut Courtois à deux reprises par la suite, forçant d'abord un arrêt, puis trouvant la barre (28e), alors que le Real Madrid poussait sans faire la différence.

Tout se passait en seconde période : on pensait l'Atlético Madrid en bien mauvaise posture quand Angel Correa prenait un carton rouge à la 64e minute de jeu pour un mauvais geste sur Rüdiger. Surprise : ce sont bien les hommes de Diego Simeone qui trouvaient la faille à la 78e, sur phase arrêtée, d'une tête de Gimenez. Le Real Madrid se démènera alors et parviendra à revenir à la marque à la 85e via le tout jeune Alvaro Rodriguez (18 ans), auteur de son premier but. Tout juste suffisant pour éviter le pire...mais le Barça peut prendre 10 points d'avance en cas de victoire ce dimanche à l'UD Almeria.