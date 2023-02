Tottenham enfonce encore un peu plus Chelsea

Les Blues ont poursuivi leur saison cauchemardesque en s'inclinant 2-0 à Tottenham.

Chelsea n'avait plus vraiment le choix : pour se relancer, il fallait gagner à Tottenham, toujours en course pour les places qualificatives en compétitions européennes.

Mais dans ce derby londonien, les hommes de Graham Potter ont à nouveau coulé. Sur une grosse occasion pour Harry Kane, Thiago Silva intervenait mais s'occasionnait une blessure. Les Blues se retrouvaient, après un quart d'heure, sans leur expérimenté défenseur. Tottenham passait tout près de l'ouverture du score, avec Hojbjerg qui frappait le poteau. Au terme d"une séquence lunaire, Hakim Ziyech était d'abord exclu, avant que le VAR n'annule la décision.

Les Blues n'en menaient pas large et voyaient Oliver Skipp, dès le retour des vestiaires, envoyer un pétard et lancer la victoire de Tottenham (1-0, 46e). Chelsea tentera bien de revenir, notamment via Havertz, mais rien n'y changera. Kane enterrera leurs espoirs à la 82e (2-0).

Chelsea est...10e de Premier League et n'a plus gagné depuis le 15 janvier. Tottenham a sorti une solide prestation et prouve qu'il faudra compter sur eux pour la fin de saison anglaise.