Kompany et Maguire proches d'un trophée que n'aura pas Harry Kane

En FA Cup, Burnley et Manchester United sont passés dans les dernières minutes. Tottenham a mordu la poussière.

Il y avait trois rencontres de FA Cup ce mercredi soir. Burnley, avec Vincent Kompany à sa tête, s'est imposé sur le score de 1-0 (but à la 90ᵉ minute) contre Fleetwood.

Quelques minutes plus tard, Manchester United a renversé West Ham (3-1) grâce à deux buts dans les arrêts de jeu de Garnacho et de Fred. West Ham avait ouvert le score via Benrahma avant une égalisation sur un but contre son camp de Aguerd. Ce match marquait le retour de Maguire en tant que titulaire chez les Red Devils.

Enfin, Tottenham a perdu, contre toute attente, sur le terrain de Sheffield Wednesday sur le score de 1-0. Toutes ces équipes sont qualifiées pour les quarts de finale.