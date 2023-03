Quand le nom du nouveau sélectionneur de l'Ukraine est dévoilé par accident par la FIFA

La FIFA a dévoilé la liste des votants lors de la cérémonie The Best et parmi celle-ci on retrouvait Ruslan Rotan, désigné comme coach de l’Ukraine. Le souci, c'est que les instances du football ukrainien n'avaient pas encore annoncé sa nomination au moment de la publication de la liste.

La fédération ukrainienne de football a dû dès lors annoncer son arrivée à la tête de l'équipe nationale. En plus de son poste de sélectionneur des Espoirs, l’ancien milieu de terrain est donc promu pour assurer l’intérim jusqu’à l’arrivée d’un potentiel successeur.

🚨🚨🚨 The Ukrainian Association of Football announces the appointment of the head coach of Ukraine's under-21 team Ruslan Rotan as interim head coach of the national team. pic.twitter.com/jVlcHewfCV