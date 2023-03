"Je n'ai pas réussi à en faire un joueur de football" : un joueur prêté par Marseille humilié par son coach

Le Serbe Nemanja Radonjic, prêté au Torino par l'Olympique de Marseille, a vécu une sale soirée lors du derby de Turin perdu face à la Juventus (4-2).

La carrière de Nemanja Radonjic (27 ans), recruté il y a quelques années par Marseille et considéré à l'époque comme l'un des plus grands espoirs du football serbe, semble prendre du plomb dans l'aile.

Prêté cette saison au Torino, l'ailier gauche est monté à la 60e minute lors du derby de Turin - perdu 4-2 par le Torino - avant d'être remplacé...14 minutes plus tard.

Et si ce n'était pas assez gênant, Radonjic s'est pris un taquet monumental de son coach, Ivan Juric, en conférence de presse d'après-match. "Il y a des choses que j’ai du mal à comprendre, à mon avis il y a un manque total de respect pour ce sport. Vous avez des choses à faire, vous entrez et vous faites immédiatement des choses différentes, cela signifie que vous n’êtes pas dedans. Ce garçon a des idées, mais manifestement, durant ces six mois, je n’ai pas réussi à en faire un joueur de football", a lancé Juric au micro de DAZN.

Un coup dur pour Radonjic, prêté avec une option d'achat qui devrait le voir continuer son aventure - tumultueuse - au Torino la saison prochaine.