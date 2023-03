Un Parisien offre des Iphone en or !

Le joueur voulait marquer le coup. Il n'a pas été radin envers ses coéquipiers.

Lionel Messi a commandé 35 téléphones recouverts d’or afin de les offrir à ses partenaires et au staff de la sélection argentine après le titre obtenu lors de la Coupe du monde au Qatar.

Un coéquipier en or. Légende vivante en Argentine après le sacre de l’Albiceleste au Mondial 2022, Lionel Messi a choisi de remercier ses partenaires de l’Albiceleste avec un cadeau surprenant: des téléphones portables recouverts d’une coque en or de 24 carats. Comme pour les joueurs du PSG après leur titre en Ligue 1 en 2020, la société iDesign Gold a ainsi été chargée de façonner ce petit bijou pour les membres de l’équipe sud-américaine.

Chaque joueur et membre du staff de Lionel Scaloni aura donc droit à une coque personnalisée avec son nom, son numéro et un logo de la Fédération argentine avec trois étoiles et flanqué de la légende "World Cup Champions 2022".