La Juventus doit encore une belle somme d'argent à Paulo Dybala

Au terme de son contrat l'été dernier, le milieu offensif a quitté la Juventus Turin pour l'AS Roma

La Juventus doit encore de l'argent à Paulo Dybala. Toutefois, l'international argentin espère éviter une éventuelle procédure devant la justice.

"Je ne me souviens pas quand mon dernier salaire a été payé, mais je sais très bien que la Juventus me doit encore de l'argent. Lorsque nous avons conclu l'accord pour le changement de salaire, nous savions que si j'avais un nouveau contrat, les arriérés de salaire seraient payés en augmentation sur les suivants, si au contraire je partais, ils devaient me payer immédiatement. Je sais qu'en avril 2023, la Juventus a la dernière possibilité de payer ces 3 millions environ (3,7 M€, ndlr). Sinon, mon avocat fera des demandes par écrit, même si j'espère que je n'irai pas jusque-là. Je veux récupérer mon argent mais sans intenter de procès, en évitant des problèmes pour moi et la Juventus", a expliqué Dybala aux officiers de la Guardia di Finanza, selon des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport.