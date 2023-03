🎥 Une frappe parfaite à la 97e: l'improbable victoire d'Arsenal contre Bournemouth

Le brin de réussite du futur champion? Arsenal a galéré contre Bournemouth, mais conserve cinq points d'avance sur son premier poursuivant en Premier League.

Après la victoire de Manchester City contre Newcastle, Arsenal devait répondre, samedi soir, pour conserver son avantage en tête du championnat. Mais rien n'a été simple pour les Gunners face à Bournemouth qui a ouvert le score... dès la première minute de jeu grâce à Phil Billing, oublié au second poteau par la défense londonienne.

Les Gunners, qui ont perdu Leandro Trossard sur blessure dès la 22e minute de jeu, ont pris un second coup sur la tête à l'heure de jeu, quand Marcos Senesi a doublé la mise.

Le héros Reiss Nelson

Mais aucun défit ne semble trop grand pour l'équipe de Mikel Arteta cette saison et Arsenal a complètement renversé la tendance en 30 minutes et en trois temps. Thomas Partey a d'abord réduit l'écart dès la 62e et Ben White a égalisé à 20 minutes du terme.

Et c'est au bout du suspense et dans les toutes dernières secondes que la délivrance est tombée pour les Gunners. Suite à un coup de coin mal repoussé par la défense des Cherries, Reiss Nelson a armé une demi-volée imparable pour faire exploser l'Emirates Stadium et offrir les trois points à Arsenal. Le leader conserve garde cinq points d'avance sur City et se rapproche, petit à petit, de la consécration en Premier League.