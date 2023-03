Nationale 1: le leader étrille Charleroi, mauvaise surprise pour l'Olympic

Le Patro Eisden poursuit sur sa série. L'Olympic perd de nouvelles plumes.

On n'arrête plus le leader en Nationale 1. Invaincu depuis le 7 janvier dernier, le Patro Eisden n'a pas tremblé samedi soir contre les U23 du Sporting de Charleroi. Les Limbourgeois se sont largement imposés contre les Zèbres (4-0) et ont provisoirement huit points d'avance sur leur premier poursuivant, le RFC Liège, qui se déplacera à Boom dimanche après-midi.

Plus bas dans le classement, l'Olympic a fait la mauvaise opération de la soirée. Les Dogues ont été battus à domicile par le 14e, Dessel, et loupent l'occasion de repasser devant la RAAL et de se réinstaller sur le podium.

Dans les autrs rencontres de la soirée, les U23 de La Gantoise ont dominé Thes Sport (1-0), Hoogstraten s'est imposé contre Mandel United (1-0) et Ninova a dompté les U23 de l'Antwerp (3-1).