Everton et Amadou Onana peuvent avoir des regrets

Les Toffees d'Amadou Onana sont dans le dur cette saison, mais voilà une victoire qui fait du bien. La lutte contre la relégation sera acharnée cette saison en Premier League.

Avec Amadou Onana titulaire, Everton se déplacait ce dimanche sur la pelouse de Nottingham Forest dans un match de la peur, pas encore décisif, mais qui peut rapporter gros. Depuis l'arrivée de Sean Dyche, les Toffees sont sur une meilleure dynamique, mais la lutte fait rage dans le bas du classement.

Everton ouvre d'ailleurs le score ce dimanche, sur un penalty de l'ancien joueur de Leicester Demara Gray (10', 0-1). Cependant, Nottingham revient au score via Johnson (19', 1-1). Toutefois, le score à la pause sera à l'avantage d'Everton à la suite du but de Doucouré (29', 1-2). Mais une nouvelle fois, Everton ne sait pas tenir le score et Nottingham égalise une nouvelle fois en seconde période par ce même Johnson (81', 2-2).

Ce point n'est pas suffisant pour Everton qui reste à la 18ème place, qui fait basculer en Championship en fin de saison.