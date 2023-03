Philippe Clement et Monaco en ont vu de toutes les couleurs

L'AS Monaco doit continuer à engranger pour rester dans le rythme de Marseille et de Lens. Mais après une lourde défaite à domicile contre Nice, Clement et ses hommes ont du mal à relancer la machine.

L'AS Monaco a des ambitions cette saison : être le dauphin du PSG et donc se qualifier pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. Les joueurs du Rocher ont connu une belle déconvenue il y a une semaine à domicile contre Nice (0-3) et ce dimanche, un déplacement sur la pelouse de Troyes, occupé à tenter de maintenir, semblait abordable.

Pourtant, ce sont les Troyens qui ouvrent le score en première période, des œuvres de Kouamé (31', 1-0). Monaco essaie de revenir, mais Troyes tient le bon bout. Mais un homme va sortir du bois : Wissam Ben Yedder. L'international français égalise tout d'abord (81', 1-1) avant de donner l'avantage à son équipe quelques minutes plus tard (85', 1-2).

On pense que Monaco a fait le plus dur, mais un ancien de Po League va passer par là. Ugbo, l'ancien du Cercle et de Genk, égalise dans les dernières minutes (90', 2-2) et offre donc un point précieux à son équipe dans la course au maintien. Au classement, Monaco est troisième, avec le même nombre de points que Lens, mais derrière Marseille. Troyes est toujours 19ᵉ, en position de descendant.