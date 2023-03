Le Club de Bruges prend la mesure du Standard et conforte sa 4ème place

Ce dimanche après-midi, le Club de Bruges recevait le Standard de Liège lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

En pleine crise, le Club de Bruges doit relever la tête face au Standard ce week-end, un concurrent direct pour le top 4. Scott Parker viré, c'est Rik De Mil qui se charge de l'intérim. L'ancien coach du Club NXT devait se passer des services de Skov Olsen et Hendry, tous deux blessés, mais aussi de Mechele (suspendu). Pour remplacer le Diable Rouge, la majorité des observateurs pensaient voir Odoi ou Boyata dans le onze, mais c'est le jeune Spileers qui leur a été préféré. Rits et Jutgla faisaient leur retour dans le onze de départ. Côté liégeois, Ronny Deila alignait la même équipe que celle qui s'était imposée contre Westerlo.



La première période était rythmée, mais aucune formation ne parvenait à emballer la rencontre. Les Brugeois avaient un peu plus d'occasions, mais manquaient de précision dans le dernier geste à l'image du tir puissant de Meijer non cadré (16e) et de la reprise de volée de Jutgla qui passait loin au-dessus du cadre (28e). Juste avant la pause, le champion de Belgique pensait ouvrir le score, mais Lang croisait trop son tir et plaçait à côté (44e). Les visiteurs géraient bien ces 45 premières minutes sans pour autant mettre en difficulté les locaux.

© photonews

Les Rouches remontaient sur le terrain avec de meilleures intentions offensives, mais Sylla contrait un tir de Dönnum dans la surface (49e) avant de repousser un centre de Balikwisha (50e). À l'heure de jeu, Dönnum déposait le cuir sur la tête de Laifis, mais Mignolet captait le ballon (60e). Juste après, les Blauw en Zwart ouvraient le score. Bien servi par Lang, Jutgla envoyait de la tête le ballon au fond des filets (61e), 1-0.

© photonews

Le Standard ne baissait pas les bras et continuait de jouer vers l'avant. Sylla faisait de nouveau le pare-choc brugeois en se jetant devant une frappe puissante d'Alzate (76e) avant de voir Mignolet effectuer une double arrêt décisif sur des tirs de Zinckernagel et Dönnum (80e). En fin de rencontre, Meijer anéantissait les espoirs liégeois en doublant la mise avec un sublime coup franc direct (86e), 2-0.

© photonews

Grâce à cette victoire, le Club de Bruges conforte sa quatrième place avec 49 points et compte désormais quatre unités d'avance sur le Standard, bloqué à la sixième position.

Club de Bruges : Mignolet, Mata (Odoi 42e), Spileers, Sylla, Meijer, Buchanan, Nielsen, Rits (Onyedika 90e+1) , Vanaken, Jutgla (Nusa 87e), Lang

Standard de Liège : Bodart, Dussenne, Bokadi, Laifis, Dönnum (Melegoni 84e), Fossey, Alzate, Cimirot (Canak 84e), Balikwisha, Zinckernagel, Ohio (Perica 55e)

Arbitre : Lawrence Visser

Avertissement : (Odoi 58e) ; Bokadi (84e)

But : Jutgla (61e) et Meijer (86e)