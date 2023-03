Arnaud Bodart frustré : "Le Club de Bruges n'a pas été flamboyant"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège s'est incliné au Club de Bruges (2-0) lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

Le Club de Bruges a pris la mesure des Rouches grâce à des réalisations de Jutgla (61e) et de Meijer (86e). Le Standard de Liège donne l'impression d'être passé à côté de quelque chose au Jan Breydel. Le Club de Bruges n'a pas été impressionnant ce week-end, mais il s'est imposé et a conforté sa quatrième place malgré beaucoup de déchets techniques. "Nous n'avons pas joué notre jeu et nous avons laissé Bruges prendre de la confiance. Ils n'étaient pourtant pas flamboyants, c'est vraiment dommage car nous pouvions effectuer un bon résultat et réaliser une belle opération au classement. C'est frustrant", a confié Arnaud Bodart à l'issue de la rencontre.

"Nous aurions pu mieux défendre sur le premier but même si nous étions bien organisés du début jusqu'à la fin. Le seul point négatif, c'est que nous n'avons pas été assez dangereux. Pour gagner, il aurait fallu se créer plus d'occasions. Nous n'avons pas reproduit notre gros match de la semaine dernière contre Westerlo. Le top 4 ? Ce n'est pas encore fini, il reste cinq matchs à disputer et cela reste serré au classement.