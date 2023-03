Noë Dussenne : "On va tout faire pour être dans le top 4"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège s'est incliné contre le Club de Bruges (2-0) lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League. Le matricule 16 se retrouve 7ème au classement à quatre longueurs de la 4ème place occupée par les Brugeois.

Le Standard avait l’occasion de dépasser le Club de Bruges en cas de victoire pour prendre une option dans la course au top 4. Mais les Rouches ont chuté en Venise du nord. "On a un goût amer parce qu’on sait qu’on peut faire mieux. On a manqué de tempo et de profondeur car on a joué de manière trop latérale. On avait l’occasion de faire quelque chose de bien même si ça reste le Club de Bruges en face", a confié Noë Dussenne au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

Le capitaine des Rouches est ensuite revenu sur les goals encaissés par le matricule 16. "On prend deux buts sur coups francs. Notre ligne doit être bien meilleure sur le premier but. On ne sait pas faire grand-chose sur le deuxième coup franc, mais on a quand même des regrets. On voulait être dans le top 4, mais on va tout faire pour y être car il reste encore cinq matchs. Bruges à quatre points ? Ce n’est pas grave", a conclu Dussenne.

Les Rouches voudront renouer avec la victoire lors de la réception de Zulte Waregem samedi prochain (20H45) à Sclessin.