Le Club de Bruges a battu le Standard sur le score de 2-0. Le deuxième but a été inscrit sur un superbe coup franc de Bjorn Meijer. Le défenseur a parlé d'une victoire méritée après le match.

"Notre victoire est amplement méritée, car nous avons eu une supériorité presque continue sur le Standard, qui s'était rendu à Bruges en toute confiance", a déclaré Meijer sur le site officiel. "Après nos lourdes défaites contre Ostende et Benfica, vous savez que le chaos vous guette et que quelque chose va se passer. Mais nous sommes assez professionnels et nous savions ce que l'on attendait de nous.

Le club a connu une semaine mouvementée après le licenciement de Scott Parker. Rik De Mil le remplace, pour le moment. "Nous nous sommes réunis et, sans entrer dans les détails, nous avons eu une bonne conversation. Ce faisant, j'ai tout de suite remarqué qu'il parvenait à créer une ambiance positive. Je me suis donc senti tout de suite bien, tout en sachant qu'il n'allait pas tout faire basculer."

Samedi prochain, le Club de Bruges se rendra à Courtrai. Cette victoire permet au Club de conserver un point d'avance sur La Gantoise, qui a gagné à Zulte Waregem.