Rik de Mil explique comment il a préparé son équipe pour affronter le Standard

Le Club Brugge a battu le Standard sur le score de 2-0. L'entraîneur intérimaire Rik De Mil s'est montré particulièrement satisfait de cette victoire et a félicité ses joueurs.

"Avant le match, j'avais indiqué que nous devions revenir aux fondamentaux", a expliqué De Mil au micro de Eleven Sports. "Avec le conseil d'administration, le personnel et les joueurs. Aujourd'hui, tout le monde était proche. J'ai pensé que c'était important. C'était évidemment une journée passionnante pour moi, mais j'ai senti un soutien énorme. Grâce à ce soutien, j'étais très détendu.

Mil n'a eu que quelques jours pour se préparer. "Avant tout, je voulais être une caisse de résonance pour les frustrations et les inquiétudes des joueurs. Je pense qu'il est important de les connaître, de les écouter. On ne peut pas tout régler en peu de temps, mais c'est déjà bien qu'on les ait écoutés. Cela a un effet positif. Au cours des nombreuses conversations individuelles, j'ai indiqué que la positivité devait venir. On ne peut pas continuer à être négatif.

Un discours qui a porté ses fruits, car au-delà de la victoire, il y a eu une meilleure prestation offerte par le Club à ses supporters ce dimanche.