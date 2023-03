Pierre Locht met les choses au clair concernant Ronny Deila : "Il n'est pas question d'un départ à l'heure actuelle"

Arrivé en bord de Meuse l'été dernier en provenance de New York, le technicien norvégien effectue du très bon travail chez les Rouches. De quoi susciter les convoitises.

Invité de la Tribune ce lundi soir, le CEO du Standard Pierre Locht a tenu à rassurer les supporters sur l’avenir de Ronny Deila. En effet, le technicien norvégien est dans le viseur du Club de Bruges. "Il a signé un contrat de trois saisons chez nous et il est pleinement investi dans le projet du club. Il n’est pas question d’un départ à l'heure actuelle, on parle d'ailleurs de la saison prochaine avec lui", a confié Locht. "C'est la réalité aujourd'hui, mais dans le football, on ne sait pas ce qu’il peut se passer mais je peux dire qu'on le sent pleinement investi au Standard dans les objectifs à court terme et dans la préparation de la saison prochaine", a expliqué le dirigeant liégeois.

Un profil comme celui de Deila devrait pousser d'autres clubs à passer à l'attaque cet été. "Nous n'avons pas anticipé un départ éventuel de Ronny Deila. Si Deila devait partir, nous avons assez de ressources pour trouver une solution. La réussite actuelle du Standard est en effet dûe à Ronny Deila, mais pas uniquement", a conclu Locht.