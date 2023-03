📷 Thomas Meunier très ironique après avoir joué avec la réserve de Dortmund

Thomas Meunier serait-il doucement poussé vers la sortie par le Borussia Dortmund ? Le Diable Rouge n'a plus joué depuis le 11 février dernier et vient d'enchaîner six matchs consécutifs sur le banc.

Une mauvaise nouvelle pour lui alors que Domenico Tedesco doit bientôt rendre sa sélection pour les futurs matchs des Diables Rouges.

Heureusement, Meunier garde le sourire, de façon un peu ironique. "De loin la meilleure des sensations en 2023. Merci à l'équipe U23 pour cette opportunité", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

The best football feeling of 2023 so far. ūüėĀ

Thanks to the U23 team for this opportunity. #HejaBVB #TÔTOUTARD pic.twitter.com/bcZSpV6EwV