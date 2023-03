Voici les six joueurs sur lesquels le PSG miserait pour aider Kylian Mbappé

L'international français pourrait recevoir un coup de main de la part de sa direction au mercato estival. Certains joueurs pourraient ainsi prendre la porte pour faire de la place.

Après un énième échec en Ligue des champions (élimination en huitième par le Bayern), le Paris Saint-Germain va sérieusement devoir revoir ses plans pour l'été afin de se relancer la saison prochaine.

Cette remise en question de l'équipe pourrait passer par un mercato agité. Selon AS, le club parisien songerait déjà à six noms afin d'apporter du renfort aux côtés du leader Kylian Mbappé.

Ainsi, dans le secteur défensif, les noms de Milan Skriniar et Pau Torres auraient récemment été cités. Alors que dans le milieu de terrain et en attaque, on retrouverait de très gros noms.

Bernardo Silva, Rayan Cherki, Gonçalo Ramos ainsi que l'ancien Carolo Victor Osimhen auraient été cités.

Face à ce mercato qui pourrait s'annoncer agité tant au niveau des départs que des arrivées, le PSG disposerait d'une enveloppe de 80 millions d'euros de base.