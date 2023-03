N1 : Le RFC Liège ne peut plus se rater, bataille francophone pour le dernier ticket montant

En remontant l'Olympic Charleroi (2-1), le RFC Liège a conforté sa place sur le podium de la Nationale 1. Derrière le Matricule 4, une bataille francophone s'annonce pour le dernier ticket vers la Challenger Pro League.

Dimanche, le RFC Liège a remonté l'Olympic Charleroi (2-1) dans les 10 dernières minutes pour s'offrir un succès capital en vue de la montée. Les Sang & Marine, qui essayent depuis quelque temps de retrouver le football professionnel et qui ont manqué le coche la saison dernière, sont plus proches que jamais de leur objectif.

Un duel Liège - Patro pour le titre

Au sommet de cette Nationale 1, le Patro Eisden de Stijn Stijnen mène la danse (65 pts) avec cinq longueurs d'avance (mais un match de plus) sur son dauphin liégeois. Gaëtan Englebert et ses troupes, qui comptent 9 points de plus que les Francs-Borains et la RAAL, ne peuvent plus se rater. Dans cette série à 3 tickets vers la D2, manquer la montée serait considéré comme un échec cuisant et impardonnable. Mais pas de panique, tout roule à Rocourt.

Liège, c'est une série de 18 matchs consécutifs sans défaite, un seul revers cette saison, la meilleure attaque (67), la meilleure défense (17) et Jérémy Perbet, le meilleur buteur de la série. Avec un Benoit Bruggeman qui monte continuellement en puissance et un Antoine Lejoly qui a parfaitement fait le travail pendant la blessure du portier titulaire Kevin Debaty, le RFCL est sur le point de s'offrir un mano à mano de 11 matchs pour le titre contre le Patro, avec un matelas suffisant pour s'assurer rapidement la montée.

La force des Sang & Marine, c'est un noyau large qui montre continuellement ses bienfaits. Contre l'Olympic, les montants Maxime Cavelier (buteur) et Lucas Prudhomme (passeur) ont confirmé les pensées d'Englebert et Deflandre : peu importe qui est titulaire, l'équipe n'est pas déforcée et les entrants peuvent faire la différence. Une phrase que nous martèle souvent le T1 liégeois mais qui, il faut le dire, se vérifie. Une pensée véhiculée dans le vestiaire depuis la 1e journée, qui pourrait aider le club de Pierre François à ne pas retomber dans ses travers de la saison dernière au moment d'enfin valider son retour parmi le monde professionnel.

Bataille francophone pour le dernier ticket professionnel

La bataille fait rage pour la dernière place sur le podium, synonyme elle-aussi de montée en Challenger Pro League. Les Francs-Borains et la RAAL sont à égalité (51 points) mais les Loups ont disputé un match de plus que leur concurrent direct.

Juste derrière, l'Olympic Charleroi a manqué ce dimanche la belle occasion de revenir à la hauteur de ses poursuivants. Les Carolos comptent le même nombre de matchs que les Francs Borains (soit un de moins que la RAAL), mais pointent à quatre longueurs.

Dans le calcul, il ne faudra pas oublier Knokke qui compte 47 points, comme l'Olympic. Les Côtiers, qui ont joué un match de plus que les hommes de Xavier Robert, pourraient jouer les troubles-fêtes en cas de neutralisation francophone. "Cette défaite n'anéanti certainement pas nos dernières chances de montée. Il reste 11 matchs, on n'est pas loin, tout est encore possible" nous confiait d'ailleurs l'entraîneur de l'Olympic dimanche.

Une chose est certaine, le sprint final en Nationale 1 s'annonce passionnant.